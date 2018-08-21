Tyson Foods покупает поставщика мяса для McDonald's

Американская компания пищевой промышленности Tyson Foods договорилась о покупке компании Keystone Foods, поставляющей мясо в McDonald's и другие сетевые рестораны, за $2,16 млрд.

Об этом сообщается в пресс-релизе Tyson Foods, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Keystone Foods, базирующаяся в штате Пенсильвания, принадлежит бразильской Marfrig Global Foods. Keystone Foods занимается поставкой мяса кур, говядины, рыбы и свинины в известные сети быстрого питания. В ее ассортимент также входят куриные наггетсы и крылья, рыбное и куриное филе и говяжьи стейки.

Сделка о покупке компании включает в себя приобретение шести заводов и инновационного центра на территории США - в штатах Алабама, Джорджия, Кентукки, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин, а также восьми заводов и трех инновационных центров за границей: в Китае, Южной Корее, Малайзии, Таиланде и Австралии.

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