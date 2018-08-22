Британец пять лет выдавал себя за богатого наследника голубых кровей

В британском городе Борнмут, графство Дорсет, вынесли приговор мошеннику, который много лет выдавал себя за аристократа и миллионера. Об этом сообщает издание Metro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

31-летнего Джеймса Мэйкока (James Maycock) обвиняли в 19 случаях мошенничества и обмана, причем в пяти из них он признал свою вину. Его приговорили к двухлетнему условному заключению и 150 часам неоплачиваемых работ. Кроме того, ему придется записаться на курсы навыков мышления. Нарушение поставленных условий карается тюремным заключением на полгода.

Мэйкок в течение пяти лет уверял свою девушку и ее родственников в том, что получил в наследство миллион фунтов стерлингов. Чтобы произвести на нее впечатление, мужчина заказал полет в Лондон на вертолете. Это обошлось ему в девять тысяч фунтов стерлингов, которые он так и не заплатил.

Девушка считала мошенника профессиональным пилотом. Позднее выяснилось, что в действительности он прошел лишь десятичасовые летные курсы, стоившие 2,5 тысячи фунтов стерлингов. Эту сумму он тоже не оплатил.

В 2016 году Мэйкок устроился в автомастерскую в качестве неквалифицированного механика, без разрешения приобрел запчасти за счет компании, а затем уволился. После этого он без ведома девушки открыл компанию от ее имени и попытался купить беспилотный летательный аппарат в кредит, заявив продавцу, что тот имеет дело с лордом.

В июле сообщалось, что американский мошенник Энтони Жиньяк около 30 лет притворялся саудовским принцем, пока его не выдала любовь к свинине, которую он поедал на глазах возможной жертвы - миллионера Джеффри Саффера.

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