В Саудовской Аравии обезглавили женщину-правозащитницу

В Саудовской Аравии обезглавили Исру Аль-Хомгам (Israa al-Ghomgham) за участие в антиправительственных протестах. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что она участвовала в демонстрации в городе Катиф, где и была арестована. Отмечается, что за прошедшие годы это первая женщина, которую приговорили к смертной казни.

Приговора ожидают еще десятки правозащитниц, участвовавших в протестах

29-летнюю Исру арестовали в 2015-м вместе с мужем и еще четырьмя активистами за "неподчинение властям". Приговор привели в исполнение 20 августа.

По сведениям Amnesty International, в 2017 году в Саудовской Аравии казнили 146 человек. С 2015 года в Саудовской Аравии казнили семь женщин за убийство.

В конце декабря 2017 года власти Саудовской Аравии привели в исполнение смертный приговор в отношении виновника ДТП. 45-летнему Мухаммеду аль-Кахтани отрубили голову. В 2013 году мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на скорости около 200 километров в час врезался на своем джипе в другую машину, где находились семь человек. Все они были членами одной семьи. В результате аварии погибли шесть человек, в том числе дети. Выжила только одна девочка.

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