В Болгарии нашли подводную крепость

Заброшенные руины обнаружили под водой неподалеку от острова Святого Фомы, рядом с Созополем.

Как передает Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru, экспедиция Национального музея истории Болгарии обнаружила развалины ранее неизвестных укреплений в районе острова Святого Фомы. Команда нашла два поселения с керамикой, датируемой I веком до н. э. В одном из поселений обнаружены остатки фракийской крепостной стены, а в другом строительные каменные блоки, которые добывались для острова. Археологи считают, что в древние времена он был полуостровом, сообщает БТА.

Ранее на острове Святого Фомы экспедиция нашла руины фракийского святилища, средневекового монастыря и постройки поздней Античности. Остров расположен в 15 км от Созополя, одного из старейших городов региона. Первые поселения появились там еще в IV-III тысячелетии до н. э., долгое время город был портовой базой греков и римлян.

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