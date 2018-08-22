В Болгарии нашли подводную крепость
Заброшенные руины обнаружили под водой неподалеку от острова Святого Фомы, рядом с Созополем.
Как передает Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru, экспедиция Национального музея истории Болгарии обнаружила развалины ранее неизвестных укреплений в районе острова Святого Фомы. Команда нашла два поселения с керамикой, датируемой I веком до н. э. В одном из поселений обнаружены остатки фракийской крепостной стены, а в другом строительные каменные блоки, которые добывались для острова. Археологи считают, что в древние времена он был полуостровом, сообщает БТА.
Ранее на острове Святого Фомы экспедиция нашла руины фракийского святилища, средневекового монастыря и постройки поздней Античности. Остров расположен в 15 км от Созополя, одного из старейших городов региона. Первые поселения появились там еще в IV-III тысячелетии до н. э., долгое время город был портовой базой греков и римлян.
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