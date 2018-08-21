Актриса из "Гарри Поттера" Афшан Азад вышла замуж - ФОТО

Свадебный бум среди знаменитостей продолжает радовать поклонников. Так, звезда сериалов "Дневники вампира" и "Древние" Клэр Холт в минувшую субботу в Калифорнии вышла замуж за Эндрю Джоблона. А теперь стало известно, что британская актриса бенгальского происхождения Афшан Азад, известная по роли Падмы Патил в "Гарри Поттере", также вышла замуж, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Свадьба 29-летней артистки и ее бойфренда Нибила состоялась в Бирмингеме (Британия). Отметим, что за неделю до этого пара узаконила отношения по традиционному обряду Бангладеша - родины жениха и невесты.

А вот на европейской свадьбе присутствовали и коллеги Афшан по фильмам о юном волшебнике - Бонни Райт (возлюбленная Гарри и младшая сестра Рона Джинни Уизли) и Кэти Льюнг (несостояшаяся первая любовь Поттера Чжоу Чанг).

Стоит отметить и то, что роман молодоженов был далеко не безоблачным. От Азад отреклась ее мусульманская семья из-за возлюбленного, исповедующего индуизм. А старший брат девушки даже пытался ее убить за выбор "неверного жениха", за что угодил в тюрьму.