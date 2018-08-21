Фанатов "Лацио" накажут за дискриминацию женщин

Болельщики "Лацио" будут наказаны за дискриминацию женщин на трибунах. Ранее одна из фанатских группировок римского клуба запретила женщинам находиться на десяти нижних рядах трибуны "Курва Норд", расположенной на Олимпийском стадионе. Ситуацию прокомментировал генеральный директор Федерации футбола Италии Микеле Ува, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Для меня здесь все очевидно. Спортивная система правосудия должна сделать свое дело - рассмотреть данный инцидент, который точно будет иметь дисциплинарные последствия", - сказал Микеле Ува в интервью ANSA.

"Лацио" проиграл "Наполи" (1:2) в первом туре серии А. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии на данный момент.