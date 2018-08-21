Фанатов "Лацио" накажут за дискриминацию женщин
21 августа 2018 22:48 183
Болельщики "Лацио" будут наказаны за дискриминацию женщин на трибунах. Ранее одна из фанатских группировок римского клуба запретила женщинам находиться на десяти нижних рядах трибуны "Курва Норд", расположенной на Олимпийском стадионе. Ситуацию прокомментировал генеральный директор Федерации футбола Италии Микеле Ува, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
"Для меня здесь все очевидно. Спортивная система правосудия должна сделать свое дело - рассмотреть данный инцидент, который точно будет иметь дисциплинарные последствия", - сказал Микеле Ува в интервью ANSA.
"Лацио" проиграл "Наполи" (1:2) в первом туре серии А. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии на данный момент.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
21 августа 23:43 114
США отказались от участия во встрече по Афганистану в Москве
21 августа 23:32 140
Женщина въехала в ворота здания правительства в Дублине
21 августа 23:21 159
Трамп обвинил мэра Нью-Йорка в плагиате
21 августа 23:16 136
Режиссер Дэнни Бойл отказался от участия в съемках фильма "Бонд 25"
21 августа 23:13 165
На Мальдивах открыли вакансию мечты: продавец книг на райском острове
21 августа 22:53 177
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,0
21 августа 23:43
США отказались от участия во встрече по Афганистану в Москве
21 августа 23:32
Женщина въехала в ворота здания правительства в Дублине
21 августа 23:21
Трамп обвинил мэра Нью-Йорка в плагиате
21 августа 23:16
Режиссер Дэнни Бойл отказался от участия в съемках фильма "Бонд 25"
21 августа 22:53
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,0
21 августа 22:51
Azərbaycan rəqsləri Toronto küçələrində - VİDEO
21 августа 22:48
Фанатов "Лацио" накажут за дискриминацию женщин
21 августа 22:31
В Германии выступили с радикальным предложением по разрыву с США
21 августа 22:23
В Евросоюзе призвали договориться о "разводе" с Британией
21 августа 22:11
В финской армии введут обязательный вегетарианский день
21 августа 22:06
Bakıda toy karvanları kameralarla nəzarətə götürüldü - VİDEO
21 августа 22:00
Туризм: мягкая сила экономики Азербайджана
21 августа 21:59
“Xətai” metrosu təmirə bağlanır
21 августа 21:57
Mənzil bazarında vəziyyət necədir? - VİDEO
21 августа 21:49
Bakıda piyada səkilərinin vəziyyəti təhlil edilir - VİDEO
21 августа 21:45
Küçələri texnika təmizləyəcək - VİDEO
21 августа 21:45
Пашинян выдумал несуществующий "мегапроект с Россией"? - ПОДРОБНОСТИ
21 августа 21:44
Babək prospektində işlər nə zaman bitəcək? - VİDEO
21 августа 21:41
Yol Polisindən XƏBƏRDARLIQ - Bu sürücülər həbs ediləcək - VİDEO
-
21 Авг. 01:15 10 149
-
21 Авг. 05:52 7 292
-
21 Авг. 12:43 5 263
-
21 Авг. 04:43 4 061
-
21 Авг. 05:25 3 976