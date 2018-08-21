Трамп обвинил мэра Нью-Йорка в плагиате

Президент США Дональд Трамп обвинил мэра Нью-Йорка Билла де Блазио в краже его слогана.

"Мэр Нью-Йорка только что украл слоган моей кампании "Дал обещание - сдержал слово". Это совсем нехорошо. Никакого воображения!" - написалво вторник Трамп в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Де Блазио вскоре прокомментировал слова американского президента в свой адрес. "Разница в том, что я не вру, когда говорю это", - заявилмэр в Twitter.

По данным газеты Politico, в понедельник де Блазио выступал на церемонии, посвященной началу строительства новой школы в Нью-Йорке, на фоне баннера с надписью "Дал обещание - сдержал слово". Как отмечает издание, Трамп начал использовать этот слоган в сентябре 2017 года, чтобы показать достижения своей администрации, также был запущен соответствующий сайт.

Представитель де Блазио при этом отметил, что данная фраза "не является новой риторикой". По информации Politico, лозунг использовался рядом американских политиков, в том числе бывшим президентом США Биллом Клинтоном во время предвыборнной кампании 1996 года.