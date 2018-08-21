В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,0

21 августа 2018 22:53

В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,0, сообщает во вторник Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, землетрясение было зафиксировано в 15:29 (UTC). Эпицентр подземных толчков находился в 329 километрах к востоку от столицы старны Тегерана. Очаг залегал на глубине десяти километров.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
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