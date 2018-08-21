На Мальдивах открыли вакансию мечты: продавец книг на райском острове

21 августа 2018 23:13

Открыта вакансия продавца книг на роскошном курорте на атолле Баа (Мальдивы) в биосферном заповеднике, сообщает Lonely Planet, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В самом магазине будет небольшая тщательно подобранная коллекция книг, призванная привлечь богатых и образованных клиентов - великолепные издания, посвященные искусству, дизайну, еде и стилю.

Там также там будут представлены книги, рассказывающие об Индийском океане, морской жизни, истории и природе страны.

Продавец сможет не только работать с книгами, но и проводить творческие семинары. В его обязанности войдет и написание блога о жизни книготорговца на пустынном острове.

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