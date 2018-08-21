Режиссер Дэнни Бойл отказался от участия в съемках фильма "Бонд 25"

Режиссер Дэнни Бойл больше не будет принимать участие в съемках картины "Бонд 25", сообщили продюсеры фильма и его главная звезда Дэниел Крэйг, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня Майкл Дж. Уилсон, Барбара Брокколи и Дэниел Крэйг объявили, что Дэнни Бойл решил больше не участвовать в съемках фильма "Бонд 25" из-за творческих расхождений", - сообщается на официальной странице Бондианы в Twitter.

Кинокартина должна выйти на экраны 8 ноября 2019 года, съемки начались в декабре текущего года. Британский режиссер Дэнни Бойл снимал фильмы "На игле", "Пляж", "Миллионер из трущоб", "127 часов" и другие.

Премьера первого фильма Бондианы "Доктор Ноу" (Dr. No) состоялась 5 октября 1962 года в Лондоне. За всю историю съемок фильмов о Джеймсе Бонде агента 007 играли шесть актеров: Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан, последним Бондом стал Дэниел Крэйг.