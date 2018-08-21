Женщина въехала в ворота здания правительства в Дублине

21 августа 2018 23:32

Женщина въехала в ворота здания правительства в Дублине, передает DPA со ссылкой на заявление полиции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сотрудники местных правоохранительных органов задержали женщину после столкновения.

В результате произошедшего никто не пострадал, информации о мотивах поступка женщины нет.

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