США отказались от участия во встрече по Афганистану в Москве

21 августа 2018 23:43

Американская сторона не будет принимать участия во встрече по Афганистану, которая пройдет в Москве 4 сентября, заявил представитель Госдепартамента США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Соединенные Штаты не намерены участвовать в инициативе "Московский формат" 4 сентября. В целом, мы поддерживаем инициативы афганцев по продвижению мирного урегулирования в Афганистане. Но исходя из предыдущих встреч в "Московском формате", мы считаем, что эта инициатива вряд ли даст какой-то прогресс в этом направлении", - заявил представитель ведомства.

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