США отказались от участия во встрече по Афганистану в Москве
21 августа 2018 23:43 110
Американская сторона не будет принимать участия во встрече по Афганистану, которая пройдет в Москве 4 сентября, заявил представитель Госдепартамента США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Соединенные Штаты не намерены участвовать в инициативе "Московский формат" 4 сентября. В целом, мы поддерживаем инициативы афганцев по продвижению мирного урегулирования в Афганистане. Но исходя из предыдущих встреч в "Московском формате", мы считаем, что эта инициатива вряд ли даст какой-то прогресс в этом направлении", - заявил представитель ведомства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
21 августа 23:32 139
Женщина въехала в ворота здания правительства в Дублине
21 августа 23:21 158
Трамп обвинил мэра Нью-Йорка в плагиате
21 августа 23:16 134
Режиссер Дэнни Бойл отказался от участия в съемках фильма "Бонд 25"
21 августа 23:13 164
На Мальдивах открыли вакансию мечты: продавец книг на райском острове
21 августа 22:53 175
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,0
21 августа 22:48 181
Фанатов "Лацио" накажут за дискриминацию женщин
21 августа 23:43
США отказались от участия во встрече по Афганистану в Москве
21 августа 23:32
Женщина въехала в ворота здания правительства в Дублине
21 августа 23:21
Трамп обвинил мэра Нью-Йорка в плагиате
21 августа 23:16
Режиссер Дэнни Бойл отказался от участия в съемках фильма "Бонд 25"
21 августа 22:53
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,0
21 августа 22:51
Azərbaycan rəqsləri Toronto küçələrində - VİDEO
21 августа 22:48
Фанатов "Лацио" накажут за дискриминацию женщин
21 августа 22:31
В Германии выступили с радикальным предложением по разрыву с США
21 августа 22:23
В Евросоюзе призвали договориться о "разводе" с Британией
21 августа 22:11
В финской армии введут обязательный вегетарианский день
21 августа 22:06
Bakıda toy karvanları kameralarla nəzarətə götürüldü - VİDEO
21 августа 22:00
Туризм: мягкая сила экономики Азербайджана
21 августа 21:59
“Xətai” metrosu təmirə bağlanır
21 августа 21:57
Mənzil bazarında vəziyyət necədir? - VİDEO
21 августа 21:49
Bakıda piyada səkilərinin vəziyyəti təhlil edilir - VİDEO
21 августа 21:45
Küçələri texnika təmizləyəcək - VİDEO
21 августа 21:45
Пашинян выдумал несуществующий "мегапроект с Россией"? - ПОДРОБНОСТИ
21 августа 21:44
Babək prospektində işlər nə zaman bitəcək? - VİDEO
21 августа 21:41
Yol Polisindən XƏBƏRDARLIQ - Bu sürücülər həbs ediləcək - VİDEO
-
21 Авг. 01:15 10 144
-
21 Авг. 05:52 7 290
-
21 Авг. 12:43 5 259
-
21 Авг. 04:43 4 060
-
21 Авг. 05:25 3 975