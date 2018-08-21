США отказались от участия во встрече по Афганистану в Москве

Американская сторона не будет принимать участия во встрече по Афганистану, которая пройдет в Москве 4 сентября, заявил представитель Госдепартамента США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Соединенные Штаты не намерены участвовать в инициативе "Московский формат" 4 сентября. В целом, мы поддерживаем инициативы афганцев по продвижению мирного урегулирования в Афганистане. Но исходя из предыдущих встреч в "Московском формате", мы считаем, что эта инициатива вряд ли даст какой-то прогресс в этом направлении", - заявил представитель ведомства.