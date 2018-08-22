В Китае микроавтобус с людьми слетел в обрыв: погибли 8 человек

Восемь человек погибли и еще один получил серьезные травмы в результате ДТП, происшедшего во вторник в провинции Юньнань на юго-западе Китая. Об этом сообщила местная полиция, передает агенство Синьхуа, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Инцидент случился в 14:45 на территории уезда Хуэйцзэ этой провинции, когда микроавтобус перевернулся и упал с обрыва глубиной 100 метров. Двое пассажиров погибли на месте, еще шестеро скончались позже, несмотря на усилия медиков.

Причины аварии уточняются.