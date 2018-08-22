В Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 7,3
22 августа 2018 07:08 221
На севере Венесуэлы произошло сильное землетрясение магнитудой 7,3. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Очаг землетрясения располагался на глубине 113 км.
Толчки были зафиксированы во вторник в 21:31 по времени UTC (00:31 мск) у берегов штата Сукре.
Сообщений о жертвах, разрушениях и угрозе цунами не поступало.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате двух землетрясений на индонезийском острове Ломбок увеличилось до 506 человек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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