В Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 7,3

22 августа 2018 07:08

На севере Венесуэлы произошло сильное землетрясение магнитудой 7,3. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Очаг землетрясения располагался на глубине 113 км.

Толчки были зафиксированы во вторник в 21:31 по времени UTC (00:31 мск) у берегов штата Сукре.

Сообщений о жертвах, разрушениях и угрозе цунами не поступало.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате двух землетрясений на индонезийском острове Ломбок увеличилось до 506 человек.

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