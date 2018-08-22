В Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 7,3

На севере Венесуэлы произошло сильное землетрясение магнитудой 7,3. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Очаг землетрясения располагался на глубине 113 км.

Толчки были зафиксированы во вторник в 21:31 по времени UTC (00:31 мск) у берегов штата Сукре.

Сообщений о жертвах, разрушениях и угрозе цунами не поступало.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате двух землетрясений на индонезийском острове Ломбок увеличилось до 506 человек.