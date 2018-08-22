В США самолет с популярным рэпером экстренно сел из-за поломки шасси
22 августа 2018 07:11 198
В США частный самолет, на борту которого находился рэпер Post Malone, экстренно сел в аэропорту Нью-Йорка из-за поломки шасси, сообщает CBS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что шины шасси лопнули вскоре после взлета самолета.
Лайнер вылетел из аэропорта Тетерборо в штате Нью-Джерси и направлялся в Великобританию. На его борту находились 16 пассажиров.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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