В США самолет с популярным рэпером экстренно сел из-за поломки шасси

22 августа 2018 07:11

В США частный самолет, на борту которого находился рэпер Post Malone, экстренно сел в аэропорту Нью-Йорка из-за поломки шасси, сообщает CBS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что шины шасси лопнули вскоре после взлета самолета.

Лайнер вылетел из аэропорта Тетерборо в штате Нью-Джерси и направлялся в Великобританию. На его борту находились 16 пассажиров.

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