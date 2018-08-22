В Польше разбился военный вертолет
22 августа 2018 08:22 190
Военный вертолет Ми-2 потерпел крушение в местности Латково в Куявско-Поморском воеводстве в центральной части Польши. Об этом сообщила радиостанция RMF FM,передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
По имеющимся данным, крушение произошло во время приземления или взлета. Вертолет разбился на газоне на территории военного аэродрома Иновроцлав-Латково. После столкновения с землей машина загорелась. На месте происшествия работают более 30 пожарных.
На борту вертолета находились два пилота. Они смогли самостоятельно покинуть машину после крушения и серьезно не пострадали.
Причины инцидента выясняются.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
09:23 484
В Венесуэле накренился небоскреб - ВИДЕО
09:09 173
В Греции прогремел взрыв
09:09
В Греции прогремел взрыв
-
21 Авг. 12:43 6 193
-
21 Авг. 17:34 5 178
-
21 Авг. 14:06 3 675
-
21 Авг. 12:26 3 457
-
21 Авг. 14:12 2 580