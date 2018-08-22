Сооснователь Apple присоединился к блокчейн-стартапу Equi

Легендарный сооснователь Apple Стив Возняк сообщил, что сотрудничает с ориентированной на криптовалюты инвестиционной компанией Equi Capital, сообщает NullTX. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По словам Возняка, он впервые в своей карьере участвует в деятельности блокчейн-компании. Также он отметил, что "его поразила технология, лежащая в основе криптовалют".

Equi позиционируется как альтернативная инвестиционная фирма, которая призвана помочь розничным и профессиональным игрокам приобретать доли в капитале компаний.

"Очень скоро я буду вовлечен в деятельность блокчейн-компании, которая называется Equi, - отмечает Возняк. - Наш подход не заключается в создании новой валюты или чего-то ложного, где цена может быть раздута каким-либо событием. Это доля в компании. Она инвестирует через игроков рынка с внушительным послужным списком, которые вкладывали, например, в многоквартирные дома в Дубае"

Возняк так и не рассказал, какая именно будет его роль в стартапе. Он лишь отметил, что компания может быть зарегистрирована на дружественной к блокчейну и криптовалютам Мальте.

Продолжая расхваливать всевозможные юзкейсы с использованием блокчейна, Возняк сказал следующее:

"Я наткнулся на людей, работающих в сфере недвижимости, с Uber-системами, со всем, что есть в нашей жизни и где производятся транзакции, включая розничные продажи, торговлю автомобилями, производство товаров... Везде задействованы биткоин-приложения. И все это имеет ценность".