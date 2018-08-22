В Венесуэле накренился небоскреб - ВИДЕО

Министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что пять последних этажей двухсотметрового недостроенного небоскреба в Каракасе, известного как Башня Давида, накренились на 25% после землетрясения. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает РИА "Новости".

"Мы готовимся, потому что Башня Давида - старое здание и оно потрескалось на верхних этажах. Оно может рухнуть от любого движения", - уточнил руководитель гражданской обороны муниципалитета Либертадор Эрнан Матео.

Информации о жертвах пока не поступало.

Глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль призвал граждан к спокойствию.

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