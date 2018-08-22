В Греции прогремел взрыв

Сильный взрыв произошел возле адвокатской конторы в Пирее в Греции, небольшой ущерб нанесен нескольким соседним зданиям и припаркованным автомобилям, сообщает издание "Прото тема". Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По свидетельствам очевидцев, около 2.00, незадолго до взрыва, возле здания остановился автомобиль, вышедший из него человек положил какой-то предмет возле входа, затем вернулся в автомобиль и скрылся. После этого произошел взрыв.

В здании располагается бюро адвоката Григориоса Тимагениса, занимающегося делами, связанными с морским правом. Он является арбитром в арбитраже Морской торговой палаты Греции и в Международной торговой палате.

Взрыв нанес ущерб соседним зданиям, в которых расположены фининспекция Пирея, отделение банка, гостиница и офисы. Повреждены припаркованные рядом с местом взрыва машины.

Полиция оцепила место происшествия и ведет расследование, сообщает издание.