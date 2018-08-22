Пассажиры самолета Уфа — Сочи засняли возгорание двигателя во время полета - ВИДЕО

Самолет Уфа - Сочи совершил аварийную посадку. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Сегодня ночью у ТУ-204 авиакомпании "Ред вингс" после взлета произошло искрение левого двигателя, вследствие чего он совершил аварийное приземление. Посадка была произведена благополучно. В настоящее время воздушное судно находится на осмотре, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На борту самолета находилось 207 человек. Рейс был отменен.

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