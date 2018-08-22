Жесткая посадка самолета без шасси попала на камеры - ВИДЕО

Жесткая посадка пассажирского лайнера с невыпущенной стойкой шасси, следовавшего из города Лимы в Аякучо, Перу, попала на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в 11 километрах от Лимы в аэропорту Хорхе Чавес. Когда у лайнера возникли проблемы с шасси, командир воздушного судна принял решение совершить аварийную посадку, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

На ролике, попавшем в интернент, видно, как самолет садится с летящими из-под него искрами. Позже представитель аэропорта Лимы сообщил, что все пассажиры лайнера были успешно эвакуированы и никто не пострадал.

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