Жестокая попытка ограбления женщины попала на камеры - ВИДЕО

Жестокая попытка ограбления женщины в Хьюстоне попала в объективы камер наблюдения. Видео инцидента появилось на портале Сlick2houston.

Девушка подъехала к некоему учреждению на своем автомобиле. Выйдя из него, она спокойно собралась войти в здание, когда на нее неожиданно налетел неизвестный и сбил с ног, вцепившись в ее сумку, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Но "эффект неожиданности" не сработал: вырвать добычу сразу у нападавшего не получилось, так как женщина крепко удерживала поклажу в руках. Вор буквально начал тащить женщину по асфальту, когда ей на помощь из здания выбежал мужчина, предположительно охранник, который тоже попытался освободить жертву из рук злоумышленника.

Между мужчинами завязалась драка, во время которой женщине удалось отбежать в сторону, однако в этот момент подмога пришла уже и вору: к месту происшествия на автомобиле подъехал его сообщник.

Вдвоем они стали наносить удары ногами по женщине и охраннику, после чего один из преступников сел за руль и попытался переехать женщину. Чудом она смогла увернуться от колес автомобиля, но в итоге, после столь продолжительной схватки, победу одержали грабители, которые заполучили сумку и скрылись.

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