В Нидерландах автомобиль с газовыми баллонами намеренно протаранил ратушу

22 августа 2018 11:15

В ратушу голландского города Беммель врезался автомобиль с газовыми канистрами. Об этом сообщает издание omroepgelderland.nl, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

​По словам очевидцев, водитель направил машину в здание намеренно. При столкновении автомобиль взорвался и сгорел. Ратуша получила серьезные повреждения.

Инцидент произошел в два часа ночи по местному времени.

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