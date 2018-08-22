В Нидерландах автомобиль с газовыми баллонами намеренно протаранил ратушу
22 августа 2018 11:15 150
В ратушу голландского города Беммель врезался автомобиль с газовыми канистрами. Об этом сообщает издание omroepgelderland.nl, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По словам очевидцев, водитель направил машину в здание намеренно. При столкновении автомобиль взорвался и сгорел. Ратуша получила серьезные повреждения.
Инцидент произошел в два часа ночи по местному времени.
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