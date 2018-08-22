Такси с пассажиром загорелось в Москве - ВИДЕО

В Москве на улице Гризодубовой автомобиль такси врезался в мачту городского освещения и после этого загорелся, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Внутри находились водитель и пассажир, последний получил травмы и был госпитализирован. На место прибыли полиция, скорая и пожарные.

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