Илон Маск объяснил, почему удалил свой аккаунт в Instagram

Основатель высокотехнологичной компании Tesla Илон Маск заявил, что удалил свой аккаунт в Instagram, потому что ему "это" не нравилось, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мне это не "нравилось", - написал Маск в Twitter в ответ на вопрос пользователя социальной сети о том, почему он удалил свой аккаунт в Instagram.

"Instagram такой томимый жаждой, при этом убивает вас водой ", - заявил Маск.

Ранее СМИ сообщили, что аккаунт Маска, на который подписаны более 8 миллионов человек, оказался недоступен.

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