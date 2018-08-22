Илон Маск объяснил, почему удалил свой аккаунт в Instagram
22 августа 2018 12:11 119
Основатель высокотехнологичной компании Tesla Илон Маск заявил, что удалил свой аккаунт в Instagram, потому что ему "это" не нравилось, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Мне это не "нравилось", - написал Маск в Twitter в ответ на вопрос пользователя социальной сети о том, почему он удалил свой аккаунт в Instagram.
"Instagram такой томимый жаждой, при этом убивает вас водой ", - заявил Маск.
Ранее СМИ сообщили, что аккаунт Маска, на который подписаны более 8 миллионов человек, оказался недоступен.
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