США продолжат оказывать давление на Иран

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США не намерены останавливаться и могут прибегнуть к "другим" мерам для оказания давления на Иран, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы не собираемся останавливаться. Мы говорили о дополнительных экономических санкциях, которые могли бы быть введены для достижения цели президента - максимального давления", - заявил Болтон на пресс-конференции в Иерусалиме.

"Мы сделаем другие вещи для оказания давления на Иран, помимо экономических санкций, мы говорили об этом", - добавил он.

Трансляция конференции велась посольством США в Иерусалиме.

Иранская проблематика заявлена одной из главных тем в повестке встреч Болтона в Израиле, где он находится с воскресенья с трехдневным визитом в преддверии переговоров в Женеве со своим российским коллегой.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

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