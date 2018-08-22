В ООН назвали незаконными санкции США против Ирана

Вновь введенные США санкции против Тегерана незаконны, разрушают экономику Ирана и негативно отражаются на жизни мирных граждан, говорится в заявлении спецдокладчика ООН по вопросу негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисса Джазаири, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Вновь введение санкций против Ирана после одностороннего выхода США из иранской сделки, которая была единогласно принята Советом Безопасности ООН при поддержке самих США, демонстрирует незаконность данных действий", - сказал он.

Спецдокладчик напомнил, что согласно уставу ООН, санкции могут быть введены только по решению Совета Безопасности, "чтобы избежать подобных бессмысленных атак". По его словам, санкции не должны нарушать права человека обычных граждан и должны иметь законную основу, "а в данном случае не соблюден ни один из этих критериев".