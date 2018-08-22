В Испании появится новый формат системы "все включено"

Власти двух испанских островов - Майорки и Ибицы - предпринимают кардинальные меры по борьбе с "антисоциальным" поведением туристов, причиной которого считается нелимитированная подача спиртного в отелях системы "все включено". Об этом сообщает Ассоциация туропереаторов России, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Теперь в формате ALL предложение алкоголя будет ограничено: отелям разрешат подавать бесплатное "горячительное" только в обеденных залах и только во время обеда или ужина.

При этом любого гостя должен будет обслужить официант, а заказ будет сервирован порционно. Если постоялец захочет выпить за пределами ресторана отеля и не во время обеда или ужина, ему придется делать заказ также через официанта за отдельную плату. Бесплатный алкоголь, включая пиво, будет убран и из мини-баров номеров любых категорий.

Власти намерены лицензировать все рестораны на право работать с алкоголем. Гостиницы должны будут доказать, что в их ресторанах способны одновременно и быстро обслуживать 70% посетителей.

Кроме того, департамент туризма Балеарских островов планирует запретить использование одноразовых пластиковых тарелок и столовых приборов, который сейчас широко применяются в системе "все включено". Власти не скрывают, что таким образом не столько заботятся об экологии, сколько пытаются экономическими методами принудить отели отказаться от предложения алкоголя на разлив (легко бьющиеся бокалы из стекла и хрусталя стоят дороже).

Официально власти Балеарских островов обещают представить новые требования в сентябре 2018 года, чтобы ввести новшество уже со следующего сезона - в 2019 году.

Отельеры считают предлагаемые меры спорными. По мнению представителей бизнеса такие нововведения вынудят их серьезно корректировать ценовую политику. Но главное, считают владельцы гостиниц, это может привести к потере значительной части клиентов: молодые британцы и немцы в погоне за "неограниченной" выпивкой будут выбирать более доступные по ценам отели Турции, Греции или Кипра.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook