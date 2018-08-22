У побережья США произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в среду в Тихом океане у побережья США.

Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 294 км к северо-западу от города Бэндон (штат Орегон). Очаг залегал на глубине 12 км.

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