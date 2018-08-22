У побережья США произошло мощное землетрясение
22 августа 2018 14:43 158
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в среду в Тихом океане у побережья США.
Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 294 км к северо-западу от города Бэндон (штат Орегон). Очаг залегал на глубине 12 км.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!