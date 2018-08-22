Бельгиец выиграл в лотерею €107,8 млн

Житель Бельгии выиграл в лотерею EuroMillions €107,8 млн. Об этом сообщила в среду пресс-служба бельгийского отделения EuroMillions, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Гигантский джекпот в 107 839 228 евро, о котором мечтали многочисленные участники по всей Европе, и именно в Бельгии была зарегистрирована выигрышная комбинация", - говорится в заявлении.

Размер главного приза этой лотереи постоянно изменяется, сумма аккумулируются в ходе тиражей, в которых нет главного победителя. Однако, по правилам лотереи, потолок выигрыша зафиксирован на уровне в €190 млн, кроме отдельных праздничных или юбилейных тиражей с повышенным призовым фондом.

В прошлом году сразу два жителя Бельгии получили главные призы лотереи в €23,5 и в €153,9 млн, тогда как рекорд выигрыша в королевстве был установлен в 2016 году и составил €168 млн.

Для получения главного приза лотереи нужно угадать комбинацию в 7 из 62 чисел. Стоимость одного билета составляет €2,5, вероятность выигрыша главного приза - 1 шанс на 139,8 миллионов.

EuroMillions имеет один из самых больших призовых фондов в мире, за счет ее международного статуса. Средний размер главного приза, составляет €48 млн. EuroMillions начала розыгрыши с 2004 года и в ней принимают участие национальные лотерейные компании Франции, Великобритании, Ирландии, Австрии, Испании, Португалии, Люксембурга, Бельгии и Швейцарии.

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