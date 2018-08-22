СМИ: торговая война между США и Евросоюзом затронет Грецию

Предварительное решение США ввести антидемпинговые пошлины на импорт труб из Греции является частью более общей конфронтации с ЕС по режиму торговли, и оно показывает, что переговоры между Вашингтоном и Европейской комиссией идут не очень хорошо, пишет греческое издание "Прото тема", передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.



Министерство торговли США ранее объявило о предварительном решении ввести антидемпинговые пошлины на сварные трубы большого диаметра из Канады, Китая, Греции, Индии, Южной Кореи и Турции.



По предварительному заключению министерства, экспортеры из этих стран продают трубы в США ниже их справедливой рыночной стоимости: демпинг составляет от 3,45% до 132,63%.

По данным Минторга США, импорт труб из шести стран в 2017 г. превысил $720 млн.



Ожидается, что окончательные оценки будут даны 20 декабря, а затем министерство торговли может наложить антидемпинговые пошлины на срок до 5 лет, пишет издание.



По данным греческой статистики, в 2017 г. в США из Греции было поставлено труб на 24 млн евро. По данным американской таможенной статистики, импорт греческих стальных труб составил $27,9 млн.

