В России разрабатывают переводчик с соловьиного языка на человеческий

22 августа 2018 17:34

Команда российских исследователей, куда входят программист, лингвист, орнитолог и медиахудожница, работают над созданием переводчика с птичьего языка на человеческий. Распознавать пение соловьев нейросеть обучает художница Елена Никоноле, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

После месяца "обучения" искусственный интеллект научился выявлять морфемы в птичьем языке и теперь может даже самостоятельно строить высказывания.

Когда первый этап работы будет завершен, ученые собираются создать "переводчика-интерпретатора", который будет "посредником между человеком и природой".

Исследователи говорят, что их работа завершится примерно в 2020 году.

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