Путин: НАТО приближается к границам России

22 августа 2018 18:00

Россия не выдвигает свои воинские контингенты к границам стран НАТО, а государства-члены альянса, напротив, приближают инфраструктуру к РФ, сказал президент России Владимир Путин, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы не выдвигаем наши воинские контингенты вдали от наших границ к странам НАТО, а инфраструктура НАТО военная движется к нашим границам, увеличивается количество личного состава, техники вблизи наших границ, проводится все больше и больше учений", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой Саули Ниинистё.

Путин отметил, что и сейчас намечены большие учения НАТО в непосредственной близости от России, в том числе, в районе Балтики.


 
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