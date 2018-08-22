Путин: НАТО приближается к границам России

Россия не выдвигает свои воинские контингенты к границам стран НАТО, а государства-члены альянса, напротив, приближают инфраструктуру к РФ, сказал президент России Владимир Путин, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Президент Финляндии @niinisto встречу с Путиным начал на русском: "Спасибо большое. Сочи и солнце. Сюда приятно приезжать". pic.twitter.com/j0qW7tZjPZ - Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 22 августа 2018 г.

"Мы не выдвигаем наши воинские контингенты вдали от наших границ к странам НАТО, а инфраструктура НАТО военная движется к нашим границам, увеличивается количество личного состава, техники вблизи наших границ, проводится все больше и больше учений", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой Саули Ниинистё.

Путин отметил, что и сейчас намечены большие учения НАТО в непосредственной близости от России, в том числе, в районе Балтики.