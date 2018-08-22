Путин оценил свою встречу с Трампом

Президент РФ Владимир Путин оценил встречу с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки положительно, считает, что она была полезной, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Что касается нашей встречи с президентом Трампом, я оцениваю ее положительно, считаю, что она была полезной. Никто и не рассчитывал, что в двухчасовой беседе мы сможем разрешить все вопросы, которые считались спорными", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции после переговоров с президентом Финляндии.

"Президент Трамп высказал свою позицию по этим вопросам, я свою. Но обмен мнениями, прямой разговор всегда очень полезен", - отметил глава российского государства.