Путин оценил свою встречу с Трампом
22 августа 2018 18:18 158
Президент РФ Владимир Путин оценил встречу с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки положительно, считает, что она была полезной, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Что касается нашей встречи с президентом Трампом, я оцениваю ее положительно, считаю, что она была полезной. Никто и не рассчитывал, что в двухчасовой беседе мы сможем разрешить все вопросы, которые считались спорными", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции после переговоров с президентом Финляндии.
"Президент Трамп высказал свою позицию по этим вопросам, я свою. Но обмен мнениями, прямой разговор всегда очень полезен", - отметил глава российского государства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!