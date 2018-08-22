В США сошли с рельсов полтора десятка цистерн с горючим

22 августа 2018 18:43

В окрестностях Сан-Бернардино вчера, 21 августа, сошел с рельсов товарный поезд. Полтора десятка цистерн, заполненные нефтепродуктами и моющими средствами, перевернулись, причем три из них потеряли свою герметичность и пролили свое содержимое, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Местные власти эвакуировали в целях безопасности близлежащие районы. При этом авария обошлась без пожаров и жертв.

В настоящее время последствия происшествия устранены, и движение по железной дороге восстановлено.

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