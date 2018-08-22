Лукашенко прокомментировал переговоры с Путиным
Проблемы в отношениях Беларуси и России есть, но они не накапливаются, а также не появляется новых. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Сочи на переговорах с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает БЕЛТА.
"Нам действительно есть о чем поговорить. Но я бы не сказал, что у нас накапливаются проблемы. У нас проблемы есть, которые решаются быстро или долго не решаются. Но новые проблемы, к счастью, не появляются, как я проанализировал, за последнее время. Тем не менее эти проблемы без нас никто не решит. И некоторые проблемы и не наши приходится решать, как у нас часто с вами бывает. Поэтому действительно есть о чем поговорить. И я буду рад, если вы пополните мои знания в плане международных отношений, ваших встреч, ваших впечатлений и совместных действий на международной арене", - сказал белорусский лидер.
Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Путина за приглашение "приехать, немного отвлечься от житейских президентских проблем". "Я ежегодно бываю здесь. Здесь клочок земли Беларуси. И я при любом удобном случае стараюсь сюда приехать для того, чтобы на 3-4 дня отойти от тех проблем, которые всегда накапливаются. Они одинаковы везде. И у вас их хватает, только в больших объемах", - отметил глава белорусского государства.
Владимир Путин отметил, что рад встретиться с Президентом Беларуси и с глазу на глаз обсудить вопросы, касающиеся развития двустороннего сотрудничества и взаимодействия в различных интеграционных форматах, проблематику международной повестки дня. "Мы с вами встречаемся регулярно, но тем не менее каждая из этих встреч имеет значение и очень важна для нас", - подчеркнул он.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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