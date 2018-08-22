Владимир Путин предоставил гражданство 9 азербайджанцам

22 августа 2018 23:34

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому российское гражданство получили 104 человека.

Как передает Report, документ опубликован на портале правовой информации.

Среди них также 9 азербайджанцев. Большинство новых граждан РФ - выходцы из Узбекистана и Молдовы - 16 и 14 соответственно. Также гражданство получили 11 экспатов из Армении, по 10 из Белоруссии и Таджикистана.

Кроме того, гражданство РФ получили два человека, родившиеся на территории России.

Согласно указу трое россиян и один уроженец Литвы выходят из российского гражданства.

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