Сильное землетрясение у берегов США

23 августа 2018 07:06

У побережья американского штата Орегон произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

"Эпицентр землетрясения находился на глубине более 10 километров в 265 километрах к северо-западу от населенного пункта Бандон", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.

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