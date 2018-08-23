Сильное землетрясение у берегов США
23 августа 2018 07:06 191
У побережья американского штата Орегон произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
"Эпицентр землетрясения находился на глубине более 10 километров в 265 километрах к северо-западу от населенного пункта Бандон", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.
Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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