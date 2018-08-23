Пользователи сообщили о сбое в работе App Store

В ряде стран по всему миру наблюдаются проблемы в работе магазина приложений App Store. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.

"Проблемы в работе App Store наблюдаются с 23:28 по времени Восточного побережья США", - сообщили в компании. В частности, о сбоях в работе App Store пишут пользователи в Германии, Иордании, США и Японии.

По данным на 08:30 по бакинскому времени Downdetector зафиксировал 193 сообщения о проблемах.

App Store - это магазин приложений, содержащий различные приложения для техники компании Apple. Он позволяет купить приложения, или часть из них скачать бесплатно.

