Пользователи сообщили о сбое в работе App Store
23 августа 2018 08:56 250
В ряде стран по всему миру наблюдаются проблемы в работе магазина приложений App Store. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.
"Проблемы в работе App Store наблюдаются с 23:28 по времени Восточного побережья США", - сообщили в компании. В частности, о сбоях в работе App Store пишут пользователи в Германии, Иордании, США и Японии.
По данным на 08:30 по бакинскому времени Downdetector зафиксировал 193 сообщения о проблемах.
App Store - это магазин приложений, содержащий различные приложения для техники компании Apple. Он позволяет купить приложения, или часть из них скачать бесплатно.
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