На Гавайях готовятся к приближению мощного урагана
23 августа 2018 09:10 161
Жители Гавайских островов готовятся к приближению сформировавшегося в Тихом океане урагана "Лейн". Власти планируют приостановить работу некоторых служб, перекрыть дороги и открыть убежища, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.
В течение ближайших двух суток планируется запретить проезд по нескольким шоссе, закроются школы, а на одном, самом населенном острове, закрываются парки и приостанавливается уборка мусора. В четверг будут открыты десятки убежищ, которые рассчитаны на 200 тысяч человек.
В четверг на Гавайях ожидаются сильные ливни, которые могут привести к паводкам и оползням.
Сезон ураганов обычно продолжается с 1 июня по 30 ноября, сообщает ТАСС.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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