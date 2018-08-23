В Японии взорвался грузовик с порохом
23 августа 2018 09:20 180
Грузовик с порохом взорвался в карьере, где добывают щебень, в префектуре Ибараки в Японии, сообщила телекомпания NHK со ссылкой на полицию и пожарную охрану, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным полиции, грузовик с порохом взорвался на заводе, который расположен в карьере. С водителем грузовика не удается установить связь. В близлежащих домах выбиты стекла.
Полиция ведет расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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