Китай пожалуется в ВТО на пошлины США
Министр коммерции Китая заявил, что китайские власти намерены составить жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за последних пошлин США, убытки от которых оцениваются в $16 млрд. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Ранее газета The Wall Street Journal писала, что представители США и Китая ведут разработку дорожной карты по снятию взаимных торговых претензий. Отмечалось, что представители стран могут провести несколько раундов переговоров, которые помогли бы снизить напряженность в торговых отношениях между Пекином и Вашингтоном.
Также ранее издание New York Post сообщало, что администрация американского президента Дональда Трампа по соображениям национальной безопасности готовится захватить контрольный пакет акций в здании Нью-Йорка, который принадлежит китайскому конгломерату.
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