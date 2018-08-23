Китай пожалуется в ВТО на пошлины США

Министр коммерции Китая заявил, что китайские власти намерены составить жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за последних пошлин США, убытки от которых оцениваются в $16 млрд. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что представители США и Китая ведут разработку дорожной карты по снятию взаимных торговых претензий. Отмечалось, что представители стран могут провести несколько раундов переговоров, которые помогли бы снизить напряженность в торговых отношениях между Пекином и Вашингтоном.

Также ранее издание New York Post сообщало, что администрация американского президента Дональда Трампа по соображениям национальной безопасности готовится захватить контрольный пакет акций в здании Нью-Йорка, который принадлежит китайскому конгломерату.