В США опубликовали видео сброса ядерной бомбы с F-15 - ВИДЕО

Сандийские национальные лаборатории (США) выложили на YouTube видео сброса с истребителя четвертого поколения F-15E Strike Eagles ядерной бомбы B61-12 (без ядерной начинки), передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Уточняется, что летные испытания американской ядерной бомбы прошли 11 июля 2017 года на полигоне Тонопа (Невада) и включали два сброса боеприпаса со средней и малой высот. На недавно появившийся в сети ролик обратил внимание The Drive.

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