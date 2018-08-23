Турция предпримет ответные шаги на санкции США

Турция предпримет ответные шаги на введенные со стороны США незаконные санкции, сказал пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, сообщают в четверг турецкие СМИ.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Калына, поддержка Турции со стороны ряда стран еще раз доказывает, что Анкара не одинока.

"Турция будет защищать свои экономические интересы на мировой арене", - сказал пресс-секретарь.

По словам Калына, Турция - сильное государство, и экономические санкции и все иные попытки развалить национальную валюту оказались безуспешными.

Отметим, что отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного турецкими властями еще в 2016 году.

После чего президент Дональд Трамп заявил, что санкционировал двукратное повышение пошлин на экспортируемые из Турции в США алюминий и сталь, до 20 и 50 процентов соответственно. Это решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума.

Суд турецкого города Измир 17 августа вновь отказался освободить из-под домашнего ареста обвиняемого в пособничестве террористам американского пастора. Первого августа министерство финансов США ввело санкции в отношении министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля из-за того, что Анкара не позволила вернуться на родину Брансону. МИД Турции осудил решение США и призвал от него отказаться.