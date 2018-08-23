Корреспондентка «России 24» упала в обморок в прямом эфире - ВИДЕО

Журналистка "России 24" Дарья Козлова упала в обморок в прямом эфире телеканала. Корреспондентка брала интервью у министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, передает Day.Az со ссылкой на tjournal.ru.

Козлова почувствовала себя плохо на форуме "Армия-2018", организатором которого выступает Министерство обороны. Мантуров ответил на вопрос о том, что Объединенная авиастроительная корпорация войдёт в госкорпорацию Ростех, - после этого у Козловой возникли проблемы с речью и координацией. Мантуров и неизвестная девушка попытались поймать корреспондентку, но затем она снова начала падать. В этот момент включение с форума остановили.

На YouTube опубликовали и уже удалили 10-минутную запись интервью Козловой с Мантуровым. Однако в нём нет момента обморока, который остался в прямом эфире. В каком состоянии сейчас находится Козлова, пока не сообщалось.

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