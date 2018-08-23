Китай ввел ответные пошлины в 25% на американские товары

Правительство Китая в четверг ввело ответные пошлины в 25% на американский импорт общей стоимостью $16 млрд.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Согласно сообщению комитета по пошлинам при Госсовете КНР о дополнительных сборах в отношении произведенных в США импортных товаров стоимостью $16 млрд, пошлины Китая официально вступили в силу в 12:01 по местному времени, передал телеканал.

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