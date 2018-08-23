Китай ввел ответные пошлины в 25% на американские товары
23 августа 2018 10:48 205
Правительство Китая в четверг ввело ответные пошлины в 25% на американский импорт общей стоимостью $16 млрд.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Согласно сообщению комитета по пошлинам при Госсовете КНР о дополнительных сборах в отношении произведенных в США импортных товаров стоимостью $16 млрд, пошлины Китая официально вступили в силу в 12:01 по местному времени, передал телеканал.
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