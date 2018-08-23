В Стамбуле прогремел взрыв
23 августа 2018 10:56 375
В Стамбуле в районе Хадимкей прогремел взрыв на одной из химических фабрик. Об этом пишут в четверг турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Сообщается, что в результате взрыва никто не пострадал. На место происшествия прибыли бригады спасателей и пожарных.
Согласно данным СМИ, причина взрыва неизвестна и в настоящее время ведутся работы по тушению пожара.
О других деталях инцидента не сообщается.
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