В Стамбуле прогремел взрыв

23 августа 2018 10:56

В Стамбуле в районе Хадимкей прогремел взрыв на одной из химических фабрик. Об этом пишут в четверг турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сообщается, что в результате взрыва никто не пострадал. На место происшествия прибыли бригады спасателей и пожарных.

Согласно данным СМИ, причина взрыва неизвестна и в настоящее время ведутся работы по тушению пожара.

О других деталях инцидента не сообщается.

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