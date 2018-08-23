В Индии продают необычные лакомства из золота - ВИДЕО
23 августа 2018 11:06 124
Жители Индии, готовящиеся к индуистскому празднику Ракшабандхан, могут порадовать себя необычными лакомствами, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Владелец кондитерского магазина в штате Гуджарат готов удовлетворить самые изысканные вкусы, ведь он продаёт сладости, покрытые 24-каратным сусальным золотом, стоящие примерно 130 долларов за килограмм.
Брих Митхайвала рассказал, что золотые десерты очень нравятся людям и в честь праздника пользуются огромным спросом.
Мало того, что золото очень красиво, многие клиенты слышали о его полезных свойствах для здоровья, так что они с удовольствием покупают такие лакомства.
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