Перестрелка в Страсбурге, есть раненые

Семь человек получили пулевые ранения в Страсбурге в ходе перестрелки, возникшей в среду вечером между двумя группами людей. Об этом сообщила на своем сайте в четверг газета Le Parisien, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в квартале Неухоф, на юго-востоке города.

Шесть из семи раненых были доставлены в больницы. По мнению врачей, угрозы их жизни нет. Трое причастных к инциденту были задержаны полицией - двое из них помещены под стражу. Согласно первым данным расследования, перестрелка возникла в результате конфликта между двумя проживающими в квартале семьями.

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