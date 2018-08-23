Перестрелка в Страсбурге, есть раненые
23 августа 2018 11:27 110
Семь человек получили пулевые ранения в Страсбурге в ходе перестрелки, возникшей в среду вечером между двумя группами людей. Об этом сообщила на своем сайте в четверг газета Le Parisien, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел в квартале Неухоф, на юго-востоке города.
Шесть из семи раненых были доставлены в больницы. По мнению врачей, угрозы их жизни нет. Трое причастных к инциденту были задержаны полицией - двое из них помещены под стражу. Согласно первым данным расследования, перестрелка возникла в результате конфликта между двумя проживающими в квартале семьями.
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