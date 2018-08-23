Верный пес спас жизнь своей хозяйке, «пустив под откос» грузовик - ВИДЕО
Камера видеонаблюдения, установленная над оживлённым перекрёстком в городе Бийске (Алтайский край, РФ), запечатлела крупномасштабное ДТП, в котором, к счастью, никто не пострадал, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Девушка с собакой, пользуясь своим правом, вышла на пешеходный переход, прямо перед грузовиком с прицепом. Судя по кадрам видеозаписи, пёс первым почувствовал опасность и остановился на середине улицы, чем спас свою хозяйку.
Водитель грузового транспортного средства не успел остановиться и решил объехать неожиданное препятствие. Но в ходе маневрирования, прицеп грузовика перевернулся и повредил легковушку другого участника дорожного движения.
Примечательно, что виновница ДТП не обратила внимания на автокатастрофу и удалилась с места инцидента вместе со своим спасателем.
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